Netzer über Hoeneß: „Zu eng mit Bayern verbunden“

SID 27.09.2025 • 11:55 Uhr Fußball-Ikone Günter Netzer hat Uli Hoeneß für dessen Lebensleistung bei Bayern München gewürdigt - und gleichzeitig dessen Rückzug angeregt.

Fußball-Ikone Günter Netzer hat Uli Hoeneß für dessen Lebensleistung bei Bayern München gewürdigt - und gleichzeitig dessen Rückzug angeregt. „Er ist einfach immer noch zu eng mit Bayern München verbunden“, sagte der 81-Jährige bei Sport1. Die Folge: Hoeneß ecke „immer wieder an mit Dingen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, und macht es manch anderem in diesem Job schwer.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Er wisse aber auch, dass Hoeneß (73) sich kaum noch ändern werde, so Netzer: „Er ist ein anderer Typ als ich, er bringt gewisse Dinge in die Öffentlichkeit, die ich lieber intern besprochen habe. Probleme, die aufgetaucht sind, waren für mich meistens in der Öffentlichkeit tabu. Aber das ist eben Uli Hoeneß pur. Das kann man ihm nicht abgewöhnen.“