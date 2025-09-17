Nicolas Jackson packt über Wechsel zum FC Bayern aus

Maximilian Huber 17.09.2025 • 17:33 Uhr Nicolas Jackson erläutert die Beweggründe für seinen Wechsel zum FC Bayern. Der Senegalese verrät, wie ihn Cheftrainer Kompany überzeugen konnte.

Nicolas Jackson, Neuzugang des FC Bayern München, hat die Beweggründe für seinen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt erläutert. „Wenn Bayern anruft und sagt, dass sie dich wollen, denkst du nicht zweimal nach!“, schilderte der Senegalese im Gespräch mit der Sport Bild.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Du bist einfach begeistert und bereit, dich anzuschließen. Nach den ersten Gesprächen mit Max Eberl und besonders mit Trainer Kompany war ich zu 100 Prozent überzeugt, dass dies der richtige Schritt für mich ist.“

Diese Rolle spielte Kompany beim Jackson-Deal

Jackson habe vom „allerersten Anruf“ an eine besondere Verbindung zu Kompany gespürt. „Er zeigte mir, dass er mich wirklich in seinem Projekt haben wollte, und erklärte mir im Detail, wie er mich in sein Offensivsystem einbauen möchte – gerade mit all den fantastischen Spielern, die schon hier sind.“

Was dem Offensivspieler, der am Abend in der Champions League mit den Bayern auf seinen Stammverein FC Chelsea (ab 21 Uhr im LIVETICKER) trifft, besonders am belgischen Cheftrainer imponiert: „Vincent Kompany ist ein junger Coach mit einer riesigen Karriere als Profi hinter sich. Und man spürt, dass er genau weiß, wie er mit uns jungen Spielern sprechen muss. Es geht um mehr als Fußball. Es ist menschlich. Diese Haltung, dieser Respekt und diese Klarheit haben wirklich den Unterschied gemacht. Sie spielten eine entscheidende Rolle in meiner Entscheidung.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Wechsel war eine „emotionale Achterbahnfahrt“

Jackson war am Deadline Day per Leihe zum FC Bayern gewechselt. Ein Poker mit vielen Wendungen, die auch am Stürmer nicht spurlos vorbeigingen.