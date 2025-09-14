FC Bayern Frauen: Oberdorf krönt Premiere mit großer Show

SID 14.09.2025 • 16:19 Uhr Bei ihrem ersten Startelf-Einsatz in einem Pflichtspiel nach 14 Monaten ragt die Nationalspielerin heraus. Ihr gelingt unter anderem ein Traumtor.

Startelfdebüt und Torpremiere: Lena Oberdorf hat die Fußballerinnen von Bayern München an einem perfekten Nachmittag mit einem Doppelpack und einer herausragenden Leistung zum zweiten Saisonsieg geführt.

Beim ungefährdeten 3:0 (1:0) bei RB Leipzig erzielte die Nationalspielerin ihre ersten Treffer im Trikot des Double-Gewinners - ausgerechnet bei ihrem ersten Einsatz in einem Pflichtspiel von Beginn an nach fast 14 Monaten.

„Wir haben immense Qualität im Kader und sind alle sehr froh, dass wir heute mit 3:0 gewonnen haben und mit drei Punkten nach Hause fahren“, sagte Oberdorf: „Die Torchancenauswertung war nicht die beste heute, wir hätten durchaus zwei oder drei Tore mehr machen können. Aber insgesamt können wir zufrieden sein.“

Schon nach zehn Minuten brachte Oberdorf die Bayern im Anschluss an eine Ecke von Klara Bühl per Kopf in Führung. Vor 10.287 Fans in der Leipziger Red Bull Arena legte die 23-Jährige mit einem sehenswerten Distanzschuss nach (57.).

Bayern-Kolleginnen applaudieren Oberdorf

Kurz darauf wechselte Trainer José Barcala sie aus, Oberdorf ging unter dem Beifall ihrer Mitspielerinnen vom Feld.

Glück hatten die Bayern, als die eingewechselte Nationalspielerin Giovanna Hoffmann für Leipzig die Latte traf (80.). Vanessa Gilles (90.+1) sorgte spät mit einem Kopfballtreffer für den Endstand.

Erst in der Vorwoche hatte Oberdorf, die im vergangenen Jahr zu den Bayern gewechselt war und aufgrund eines Kreuzbandrisses rund ein Jahr pausieren musste, ihr Bundesliga-Debüt für die Münchnerinnen gegeben.