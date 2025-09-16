Bundesliga: Gladbach trifft wichtige Trainer-Entscheidung

SID 16.09.2025 • 16:36 Uhr Am vierten Spieltag begegnen sich Gladbach und Leverkusen. Kurioserweise sitzt bei beiden Klubs bereits ein neuer Trainer im Vergleich zum Saisonstart an der Bank. Nach dem Seoane-Aus übernimmt fürs Erste Eugen Polanski.

Die Entscheidung ist gefallen! Eugen Polanski wird bei Borussia Mönchengladbach mindestens für zwei Spiele die Verantwortung auf der Trainerbank übernehmen.

„Eugen ist ein Junge mit Energie, der auf diese Chance gewartet hat. Und ich finde, dass er die auch verdient hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus einen Tag nach der Entlassung von Chefcoach Gerardo Seoane.

Der 39 Jahre alte Polanski, der bislang die U23 in der Regionalliga trainiert hatte, sitzt somit am Sonntag bei Bayer Leverkusen (ab 17:30 im LIVETICKER) und eine Woche später im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank. „Parallel dazu sondieren wir den Markt. Das haben wir dem Eugen auch so gesagt, das weiß er auch“, so Virkus weiter.

Virkus setzt Hoffnungen in Polanski: „Ist Borusse durch und durch“

Polanski ist im nahen Viersen aufgewachsen, wechselte als Achtjähriger zur Borussia, wurde dort Profi und 2022 Coach der U23. „Er ist ein junger Trainer mit Ambitionen, er kennt den Verein durch und durch, ist Borusse durch und durch, kennt unsere Talente“, sagte Virkus.

Gladbach hat nach drei Spieltagen noch kein Tor erzielt, nach dem jüngsten 0:4 gegen Werder Bremen war Seoane entlassen worden. Am Mittwoch wird Polanski erstmals das Training leiten.

„Er hat klare Vorstellungen, die er der Mannschaft vermitteln will, was seine Arbeitsweise angeht. Sehr strukturiert, fordernd, sehr ehrgeizig, auch was Arbeitsethik und Arbeitskultur angeht. So wie er als Spieler war, so ist er auch als Trainer“, sagte Virkus.