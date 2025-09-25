Polanski vor Heimdebüt: "Überhaupt kein Druck"

SID 25.09.2025 • 14:14 Uhr Der 39-Jährige Eugen Polanski freut sich auf seine zweite Bewährungschance - und fühlt sich nicht unter Druck.

Eugen Polanski bleibt trotz der reizvollen Aussicht auf eine dauerhafte Beförderung zum Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gelassen. Er verspüre „überhaupt keinen Druck“ und genieße die Zeit als Interimscoach der Borussia, sagte der 39-Jährige vor seinem Heimdebüt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky): „Jeden Tag stehe ich mit einem Lächeln auf.“

Polanski, zuvor U23-Trainer der Fohlen, hatte in der Vorwoche das Traineramt von Gerardo Seoane übernommen und mit einem überzeugenden Auftritt beim Vizemeister Bayer Leverkusen (1:1) sofort Argumente für ein langfristiges Engagement gesammelt. „Ich will einfach nur versuchen, die Mannschaft erfolgreich zu führen - am besten mit Siegen“, betonte Polanski vor seiner zweiten Bewährungschance. Es mache ihn „sehr stolz“, bei der Borussia an der Seitenlinie zu stehen, „das ist kein Job wie jeder andere“.