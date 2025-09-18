Polzin: "Mit aller Macht" zum ersten Sieg

SID 18.09.2025 • 15:58 Uhr Merlin Polzin schwärmt vor dem wichtigen Duell mit dem 1. FC Heidenheim vom Gegner. Auf zwei Säulen muss der HSV-Coach aber verzichten.

Derby-Pleite, Bayern-Klatsche und noch kein eigenes Tor: Beim Hamburger SV ist die Aufstiegseuphorie vor dem wegweisenden Duell mit dem 1. FC Heidenheim bereits verpufft. Trainer Merlin Polzin will der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dennoch keine vorentscheidende Bedeutung beimessen.

„Wenn man am vierten Spieltag ein Endspiel hat, wäre das neu“, sagte der HSV-Trainer: „Aber natürlich wollen wir mit aller Macht einen Sieg erreichen.“ Um den ersten Bundesligaerfolg seit dem Frühsommer 2018 einzufahren, müsse das Team an sein „Maximum“ gehen, so Polzin: „Da ist es völlig egal, wie der Gegner heißt.“

Polzin voller Respekt für Frank Schmidt

Sein Gegenüber Frank Schmidt lobte der Hamburger Aufstiegscoach in den höchsten Tönen. „Er ist diese Woche sozusagen ‚volljährig‘ geworden, was seine Amtszeit in Heidenheim angeht“, sagte er und betonte seinen „allerhöchsten Respekt, den wir für die unglaubliche Arbeit von Frank haben und für den Weg, den Heidenheim gegangen ist“.

Der HSV blicke „nicht nur auf größere Vereine, um uns etwas abzuschauen, sondern auf jeden, der es als Aufsteiger schafft, sich in der Liga zu etablieren“, sagte Polzin.

