Sandro Wagner und Augsburg: Mit Federer aus der Krise

SID 25.09.2025 • 13:48 Uhr Der Trainer des FC Augsburg will sich an der "Fehlerkultur" des vielleicht größten Tennisspielers der Geschichte orientieren.

Sandro Wagner orientiert sich in seiner ersten Krise als Bundesliga-Trainer am vielleicht größten Tennisspieler der Geschichte. Roger Federer habe zwar über 80 Prozent seiner Matches gewonnen, allerdings „nur“ 54 Prozent der Punkte, meinte der Coach des FC Augsburg am Donnerstag und betonte: „Fast jeder zweite Ball ist ein Fehler! Da geht es darum, zu switchen und schnell wieder ins Positive zu gehen.“

An dieser „Fehlerkultur“ soll sich Wagners FCA orientieren, der die drei Ligaspiele vor dem Duell beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) allesamt verloren hat. Wagner betonte, er wolle trotz der Negativserie „ruhig und im Inhalt“ bleiben - und negative Kommentare möglichst ausblenden.

„In den letzten Jahren habe ich alles gelesen, jetzt gar nichts“, sagte er, aber seine Kinder schickten ihm Dinge: „Der hat das gesagt, der hat das gesagt. Da gibt es erstmal Ärger, warum sie das Handy so viel in der Hand haben. Und warum sie es mir dann sagen“, sagte Wagner lachend und bekannte: „Das ist natürlich nicht schön, das ist nicht cool.“

Erfolgreiche Woche trotz Pleite: „Die Tage waren echt geil“

Ganz anders als die Trainingswoche nach dem bedrückenden 1:4 gegen den FSV Mainz 05, die Wagner als „beste“ seiner jungen Amtszeit bezeichnete. „Es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Hört sich blöd an, aber für mich. Ich habe viel gelernt. Die Tage waren echt geil. Als Gruppe haben wir extrem viel mitgenommen. Und das sieht man dann hoffentlich in Heidenheim.“

Dort erwartet den FCA, der wochenlang auf den verletzten Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verzichten muss (Wagner: „Tut sehr weh“), „ein Riesenbrett gegen einen tollen Verein, eine tolle Mannschaft und einen Trainer, zu dem ich aufschaue, eine Legende“.