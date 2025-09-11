Santos wieder fit - und gleich Frankfurts Nummer eins?

SID 11.09.2025 • 11:55 Uhr Der Brasilianer gilt als Torwart der Zukunft bei den Hessen. Seine Verletzungspause ist vorbei.

Torhüter Kaua Santos kehrt beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen in den Kader zurück. Ob der Brasilianer nach seiner Kreuzbandverletzung gleich den Vorzug gegenüber Neuzugang Michael Zetterer erhält, ließ Dino Toppmöller allerdings offen. „Lasst euch überraschen“, sagte der Trainer in Richtung Journalisten: „Wir haben einen klaren Plan, wie es mit Kaua weitergehen soll in den nächsten Wochen. Wir sind erstmal froh, dass er wieder spielfähig ist.“

Definitiv wieder eine Option für die Startelf ist Jonathan Burkardt nach seinen Rückenproblemen, Mario Götze wird dagegen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) verletzt fehlen. Die seit 2013 andauernde Sieglos-Serie bei der Werkself soll dennoch enden. „Wir müssen es gar nicht so oft thematisieren“, so Toppmöller: „Es ist eine ganz andere Situation. Wir fahren mit großem Optimismus nach Leverkusen, freuen uns auf das Spiel. Man hat das Gefühl, dass die Jungs alle Bock haben.“