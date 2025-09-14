Schäfer über Werner: "Lässt sich nicht hängen"

SID 14.09.2025 • 12:59 Uhr Der Stürmer kommt bei RB Leipzig momentan nicht zum Zug. Geschäftsführer Schäfer äußert sich zu Werners kniffliger Situation.

Marcel Schäfer hat sich erneut zur Lage von Timo Werner beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig geäußert und den Stürmer für seinen Umgang mit der Situation gelobt. Werner verhalte sich "sehr professionell, wir sind wirklich in einem guten Austausch. Er lässt sich da nicht hängen", erklärte der Sport-Geschäftsführer der Sachsen am Sonntag im Sport1-Doppelpass.

"Im Moment ist es aber so, dass der Trainer sich nach wie vor dazu entschieden hat, andere zu bevorzugen, was den Spieltagskader angeht", ergänzte Schäfer. Auch am Samstag hatte Werner bei der Partie beim FSV Mainz 05 (1:0) im Aufgebot der Leipziger gefehlt. Seit seiner Leih-Rückkehr von Tottenham Hotspur im Sommer stand der Angreifer noch nicht im Spieltagskader. Sein letztes Bundesliga-Spiel hatte der 29-Jährige vor seiner Zeit bei dem Premier-League-Klub im November 2023 absolviert.

Vor der Saison habe man wie mit jedem Spieler auch mit Werner über die Perspektiven bei RB gesprochen, erklärte Schäfer: "Deshalb haben wir ihm im Sommer nahegelegt, wenn er Stammspieler sein möchte und viel Spielzeit haben möchte, dass es vielleicht besser ist, sich anderswo zu orientieren." Werner habe sich "aber bewusst dazu entschieden, in Leipzig zu bleiben", sagte Schäfer und ergänzte: "Wir respektieren Verträge, er ist Bestandteil unseres Kaders und es zählt das Leistungsprinzip." Er habe "noch keinen Trainer erlebt, der die besten Spieler zu Hause lässt und nicht mit in den Kader nimmt".