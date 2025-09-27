"Schlaflose Nächte gehabt": Dreesen von Kane begeistert

SID 27.09.2025 • 06:17 Uhr Nach dem Sieg über Werder Bremen blickt der Bayern-Vorstandschef auf den teuren Transfer des Engländers zurück.

Jan-Christian Dreesen konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Manchmal habe ich gute Lust, die Anmerkungen aus dem Jahr 2023 rauszuholen“, sagte Bayern Münchens Vorstandvorsitzender nach dem 4:0 (2:0) über Werder Bremen. Der 58-Jährige sprach über den Wechsel von Stürmerstar Harry Kane: „Wir haben ja durchaus die eine oder andere schlaflose Nacht gehabt bei diesem Transfer.“ Doch mit seinem Rekordauftritt habe der Engländer mal wieder seinen Wert für den Rekordmeister bewiesen.

Mit einem Doppelpack im 104. Pflichtspiel für die Bayern erzielte Kane seine Treffer 99 und 100. Damit erreichte er einen historischen Meilenstein: Schneller war seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2000 niemand. Cristiano Ronaldo und Erling Haaland brauchten jeweils 105 Spiele für diese Marke.

Sorgen, dass Kane in der nächsten Saison den Premier-League-Torrekord im Blick haben könnte, bestehen bei den Bayern-Verantwortlichen nicht. „Ich habe nicht das Gefühl, dass er über andere Dinge als den FC Bayern nachdenkt“, sagte Dreesen über Wechselspekulationen: „Ich glaube, das ist mehr öffentlich beschrieben worden, als es ein Thema bei uns war.“