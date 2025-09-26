Schmidt vor Kellerduell: "Für uns zählt nur der Sieg"

SID 26.09.2025 • 11:12 Uhr Schlusslicht Heidenheim will im Duell mit dem FC Augsburg endlich den ersten Dreier.

Trainer Frank Schmidt von Schlusslicht 1. FC Heidenheim hofft im Kellerduell am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf die Wende. „Für uns zählt nur ein Sieg, das formulieren wir auch deutlich“, sagte der 51-Jährige vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

An eine mögliche Niederlage gegen den Tabellen-16. - es wäre die fünfte im fünften Ligaspiel der Saison - „wollen wir nicht denken“, sagte Schmidt. Eine weitere Pleite würde Heidenheim „über Wochen hinaus in so eine Region bringen, wo es ganz schwer ist, sich wieder rauszuarbeiten“.