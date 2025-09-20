Schon wieder Platzverweis! Unrühmlicher Rekord für Kohr

Dominik Kohr ist beim 4:1-Erfolg seiner Mainzer gegen den FC Augsburg erneut vom Platz geflogen. Damit kassierte der 31-Jährige seinen achten Platzverweis in der Bundesliga und stellte damit einen unrühmlichen Rekord ein.
Kohr handelt sich Rot-Rekord ein
Nur Jens Nowotny und Luis Gustavo sammelten in der Bundesliga ebenfalls acht rote Karten. Nach seinem insgesamt 5. Platzverweis im Mainz-Trikot ist Kohr somit geteilter „Spitzenreiter” bei den meisten Platzverweisen in der Ligageschichte.
Neben Ampelkarte: Kohr sammelt Jubiläums-Gelbe
Bei seinen acht Bundesliga-Platzverweisen sah der Verteidiger zwei Mal glatt Rot, sechs Mal handelte er sich die Ampelkarte ein. In der Europa League flog Kohr ebenfalls einmal vom Platz.
Kohr erlebte einen turbulenten Bundesliga-Nachmittag. Bereits in der 53. Spielminute sah der 31-Jährige seine zweite Gelbe Karte nach einem Foul gegen Augsburgs Massengo kurz vor dem 16-Meterraum.
Seine erste Gelbe Karte des Tages nach einem taktischen Foul in der 16. Spielminute war zeitgleich seine Jubiläums-Gelbe, seine 100. in der Bundesliga. Außerdem konnte der Ex-Augsburger das zwischenzeitliche 2:0 erzielen.