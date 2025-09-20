Schon wieder Platzverweis! Unrühmlicher Rekord für Kohr

Luca Utz 20.09.2025 • 17:50 Uhr Dominik Kohr fliegt beim Bundesliga-Duell mit dem FC Augsburg vom Platz. Damit ist ihm ein unrühmlicher Bundesliga-Rekord sicher.

Dominik Kohr ist beim 4:1-Erfolg seiner Mainzer gegen den FC Augsburg erneut vom Platz geflogen. Damit kassierte der 31-Jährige seinen achten Platzverweis in der Bundesliga und stellte damit einen unrühmlichen Rekord ein.

Nur Jens Nowotny und Luis Gustavo sammelten in der Bundesliga ebenfalls acht rote Karten. Nach seinem insgesamt 5. Platzverweis im Mainz-Trikot ist Kohr somit geteilter „Spitzenreiter” bei den meisten Platzverweisen in der Ligageschichte.

Neben Ampelkarte: Kohr sammelt Jubiläums-Gelbe

Bei seinen acht Bundesliga-Platzverweisen sah der Verteidiger zwei Mal glatt Rot, sechs Mal handelte er sich die Ampelkarte ein. In der Europa League flog Kohr ebenfalls einmal vom Platz.

Kohr erlebte einen turbulenten Bundesliga-Nachmittag. Bereits in der 53. Spielminute sah der 31-Jährige seine zweite Gelbe Karte nach einem Foul gegen Augsburgs Massengo kurz vor dem 16-Meterraum.

