Schuster sieht positive Reaktion nach Fehlstart

SID 18.09.2025 • 15:56 Uhr Julian Schuster sieht sein Team nach dem Fehlstart in die Saison 2025/26 auf einem guten Weg. Der jüngste Erfolg gegen den VfB Stuttgart soll aber nur der Anfang sein und keine vorschnelle Euphorie entfachen.

Julian Schuster sieht beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg durch den anfänglichen Fehlstart die Sinne geschärft. „Niederlagen sind immer wieder auch ein Momentum, wo man draus lernen kann“, sagte der Trainer am Donnerstag:

„Uns sind einige Dinge bewusst geworden, die uns eine Orientierung geben und für die kommenden Wochen total helfen können. Wir haben den richtigen Umgang gefunden.“

Schuster bremst Euphorie: „War nur ein Schritt“

Nach zwei Niederlagen zum Start hatte der Sport-Club in der Vorwoche gegen den VfB Stuttgart (3:1) den Turnaround geschafft. „Das war nur ein Schritt - mehr aber auch nicht“, warnte Schuster allerdings.