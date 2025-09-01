Scienza von Heidenheim nach Southampton

SID 01.09.2025 • 22:53 Uhr Der FCH soll bis zu zehn Millionen Euro Ablöse kassieren.

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim muss künftig auf seinen Relegations-Helden verzichten: Leonardo Scienza wechselt vom FCH zum FC Southampton in die zweite englische Liga. Für den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler soll Heidenheim eine Ablöse von bis zu zehn Millionen Euro kassieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Offensivspieler war im vergangenen Sommer vom SSV Ulm auf die Ostalb gewechselt und stand noch bis 2027 unter Vertrag. In den ersten beiden Bundesligaspielen der Saison hatte Scienza in der Startformation des FCH gestanden. Scienza hatte dem FCH in der Relegation gegen Zweitligist Elversberg mit seinem Treffer im Rückspiel den Klassenerhalt gesichert.

"Sein Siegtreffer in der Nachspielzeit der Relegation in Elversberg wird für immer unvergessen bleiben, weshalb Leo mit diesem geschichtsträchtigen Tor großen Anteil daran hat, dass uns in der vergangenen Spielzeit der erneute Klassenerhalt in der Bundesliga gelungen ist", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald: "Die heute erzielte Einigung mit dem FC Southampton befindet sich nun in einer solchen wirtschaftlichen Größenordnung, dass wir diesem Wechsel jetzt zustimmen konnten."