Spieler des Tages: Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

Bei Can Uzun fiel die Analyse seines Traumtores dann doch eher nüchtern aus. Sein herausragender Schlenzer beim wilden 6:4 (5:0) für Eintracht Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach sei „ein schönes Tor“ gewesen - nicht mehr, nicht weniger. Doch während sich der Shootingstar der Eintracht nach seinem fünften Treffer im fünften Ligaspiel in Zurückhaltung übte, prasselten die Lobeshymnen aus allen Richtungen auf den 19-Jährigen ein. „Das Tor kurz vor der Halbzeit war absolute Weltklasse“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky.

Dank schneller Drehungen kaum aufzuhalten, immer wieder kluge Pässe und dazu jetzt auch noch brandgefährlich vor dem Tor: Aus der Offensive des Champions-League-Teilnehmers ist Uzun nicht mehr wegzudenken. „Er hat ein Riesenspiel gemacht“, sagte Matthäus: „Er hat in den letzten Wochen schon einen riesigen Sprung gemacht. Er ist ein Straßenfußballer, der weiß, was er mit dem Ball am Fuß macht.“

Auch Uzuns Trainer Dino Toppmöller zeigte sich mit der Entwicklung seines Schützlings mehr als zufrieden. „Er ist auf einem richtig guten Weg. Das haben wir in der Vorbereitung gemerkt, das haben wir in den ersten Spielen bemerkt“, sagte Toppmöller: „Mir gefällt an ihm, dass er hungrig bleibt und Tore machen will.“