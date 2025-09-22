St. Pauli verlängert mit Innenverteidiger Wahl

SID 22.09.2025 • 17:28 Uhr Seit seiner Verpflichtung ist Hauke Wahl Stammspieler am Millerntor - nun verlängert er seinen Vertrag.

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit Innenverteidiger Hauke Wahl verlängert. Dies teilte der Verein aus Hamburg am Montag mit, über die neue Dauer des ursprünglich am Ende der Saison auslaufenden Vertrags machte der Klub keine Angaben.

„Er ist auf dem Platz absolut zuverlässig, führt seine Mitspieler und ist immer verfügbar“, sagte Trainer Alexander Blessin über seinen Spieler: „Obwohl er schon lange dabei ist, hat er den Anspruch, jeden Tag besser zu werden.“