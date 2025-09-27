Stobbe neuer Präsident des 1. FC Köln

SID 27.09.2025 • 19:50 Uhr Der Immobilienmanager Jörn Stobbe gewinnt mit seinem Team bereits im ersten Wahlgang und folgt damit auf Werner Wolf.

Jörn Stobbe (59) ist neuer Präsident des 1. FC Köln. Das Team um den Immobilienmanager errang bei der Wahl im Rahmen der Mitgliederversammlung am Samstag den Sieg überraschend bereits im ersten Wahlgang, erstmals in der Geschichte des Fußball-Bundesligisten waren drei Teams ins Rennen gegangen.

Stobbe trat gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Jörg Alvermann und dem Sportwissenschaftler Ulf Sobek an, das Trio erhielt am Ende 64,97 Prozent der Stimmen. 5713 Mitglieder hatten im Rhein-Energie-Stadion ihre Stimme abgegeben.

Stobbe und seine Vizepräsidenten sind bis 2028 gewählt und werden am Rande des Heimspiels am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart als neuer Vorstand auftreten.