„Teilverletzung des Innenbands“: Stanisic fehlt Bayern

SID 18.09.2025 • 14:41 Uhr Die linke Abwehrseite der Münchner bleibt dünn besetzt.

Rekordmeister Bayern München muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten. Wie der Klub am Tag nach dem 3:1 (2:1) über den FC Chelsea mitteilte, habe der 25-Jährige „eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk“ erlitten. Die genaue Ausfalldauer veröffentlichten die Münchner nicht.

Der kroatische Nationalspieler war beim erfolgreichen Auftritt in der Königsklasse als Linksverteidiger zum Einsatz gekommen. In der 48. Minute wurde Stanisic nach einem Zweikampf mit Trevoh Chalobah behandelt, versuchte zunächst weiterzuspielen und humpelte wenig später vom Feld.

Unmittelbar nach der Partie hatte sich Sportdirektor Christoph Freund noch optimistisch gezeigt. „Er hat einen Schlag bekommen und er hat sich dann nicht so stabil gefühlt, aber die Bänder sind stabil. Das hat jetzt schon positiv ausgeschaut“, sagte der 48-Jährige am Mittwochabend. Die medizinischen Untersuchungen bestätigten die Münchner Hoffnungen jedoch nicht.