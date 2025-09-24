Toppmöller über Götze-Verbleib: "Das wäre schön"

SID 24.09.2025 • 07:26 Uhr Eintracht-Trainer Dino Toppmöller empfindet große Wertschätzung für Mario Götze. Der Vertrag des WM-Helden von 2014 läuft 2025 aus.

Trainer Dino Toppmöller wünscht sich einen Verbleib von Mario Götze beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt. „Das wäre schön. Er ist ein ganz besonderer Spieler, mit dem ich wahnsinnig gern zusammenarbeite“, sagte Toppmöller im Podcast „Phrasenmäher“: „Wir finden mit Sicherheit eine Lösung, wenn er es auch will. Es wird im Winter sicher Gespräche geben.“

Der 33-jährige Götze, Siegtorschütze im WM-Finale 2014, spielt seit 2022 für die Eintracht. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. In der laufenden Saison kommt er auch aufgrund von Verletzungen bislang nur auf einen Kurzeinsatz für Frankfurt.

Toppmöller erklärt „emotionale“ Bindung

Toppmöller, der die Eintracht seit 2023 betreut, fühlt sich in Frankfurt wohl. „Grundsätzlich ist es ein Traum, jetzt bei der Eintracht zu sein. Das ist einfach ein geiler Klub. Hier habe ich als Teenager das erste Mal miterlebt, dass mein Vater Bundesliga-Trainer war. Das bindet dich natürlich emotional an einen Verein“, sagte Toppmöller.