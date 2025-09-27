Torwart Rönnow verlängert bei Union

SID 27.09.2025 • 10:33 Uhr Der Elfmeter-Spezialist spielt seit 2021 für die Eisernen.

Fußball-Bundesligist Union Berlin setzt weiter auf Torhüter Frederik Rönnow. Der zehnmalige dänische Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Verein aus der Hauptstadt vorzeitig verlängert. Über die neue Laufzeit des Arbeitspapiers machte Union keine Angaben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rönnow kam 2021 von Eintracht Frankfurt an die Spree und bestritt 130 Pflichtspiele für Berlin, 38-mal blieb er ohne Gegentor. Der 33-Jährige, der auch bei Schalke 04 zwischen den Pfosten stand, erwarb sich mit zahlreichen Paraden einen Ruf als Elfmeter-Spezialist. Die Fans wählten ihn drei Mal in Folge zum "Union-Fußballer des Jahres".