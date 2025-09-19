Trotz Rückschlägen "nicht geheult": Schmidt bereit für den HSV

SID 19.09.2025 • 12:16 Uhr Im Vergleich zur Vorwoche fallen bei Heidenheim vier weitere Spieler aus.

Frank Schmidt und der 1. FC Heidenheim lassen sich vor dem brisanten Kellerduell gegen den Hamburger SV trotz zahlreicher Rückschläge die Laune nicht verderben. "Also geheult haben wir nicht", sagte der Cheftrainer über die Stimmung beim Bundesliga-Schlusslicht. Nach drei Niederlagen zum Auftakt in die Saison dürfe die Mannschaft trotzdem lachen und Spaß haben.

"Ich habe das große Glück gehabt, auch mal normal arbeiten zu dürfen, mit normalen Arbeitszeiten im Büro, am Schreibtisch. Und das habe ich versucht auch diese Woche meinen Spielern zu vermitteln, welches Privileg es ist, bei schönem oder schlechtem Wetter draußen ein Spiel spielen zu dürfen", sagte Schmidt.

Für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sind unter der Woche neben Stürmer Budu Siwsiwadse (rotgesperrt) mit Leart Pacarada (Kreuzbandriss), Thomas Keller (Knieverletzung) und Mathias Honsak (muskuläre Probleme) drei weitere Spieler ausgefallen.