"Überragendes Spiel": Schlotterbeck bekommt Lob nach Comeback

SID 22.09.2025 • 05:45 Uhr Der lange verletzte BVB-Abwehrchef spielt direkt über 90 Minuten durch - und überzeugt gegen den VfL Wolfsburg.

Nach dem erfolgreichen Comeback von Nico Schlotterbeck hat Trainer Niko Kovac die Bedeutung des Abwehrchefs für das Spiel von Borussia Dortmund hervorgehoben. "Man sieht, wie wichtig er für die Stabilisierung dieser Abwehr ist", sagte Kovac im Anschluss an das 1:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg. Schlotterbeck hatte am Sonntag sein Comeback nach 175-tägiger Verletzungspause gegeben und auf Anhieb überzeugend durchgespielt.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Er hat lange arbeiten müssen, das war keine einfache Verletzung. Er musste sich anstrengen, um auch mental aus so einer langen Verletzungszeit zurückzukommen", sagte der Kroate: "Das ist nicht einfach für so einen jungen Burschen." Dass es direkt für die gesamte Spieldauer gereicht hat, sei "umso beeindruckender".

Auch Schlotterbecks Abwehrkollege Waldemar Anton war glücklich über die Rückkehr des Nationalspielers, der wegen einer Meniskusverletzung seit Anfang April ausgefallen war. Schlotterbeck habe ein "überragendes Spiel" gemacht, es sei "nicht selbstverständlich nach sechsmonatiger Pause, so konzentriert zu sein über 90 Minuten", sagte Anton.