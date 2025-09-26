Newsticker
VfB Stuttgart vorerst ohne Jeltsch

VfB-Verteidiger fällt verletzt aus

Finn Jeltsch steht dem VfB Stuttgart vorerst nicht zur Verfügung. Der Innenverteidiger verletzt sich beim Europa-League-Auftakt.
Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst auf Innenverteidiger Finn Jeltsch verzichten. Grund dafür sei „eine kleine Muskelverletzung im Adduktorenbereich“, die der 19-Jährige sich am Donnerstagabend beim Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo (2:1) zugezogen hatte. Das teilte der DFB-Pokalsieger am Freitag mit, ohne eine genaue Ausfalldauer zu verkünden.

Der U21-Nationalspieler, der in den letzten drei Bundesligaspielen jeweils zur Startaufstellung der Stuttgarter zählte, fehlt Trainer Sebastian Hoeneß somit am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln.

Jeltsch war am Donnerstag bereits in der 25. Minute ausgewechselt worden. Die genaue Diagnose lieferte daraufhin eine MRT-Untersuchung.

