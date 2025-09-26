VfB Stuttgart vorerst ohne Jeltsch

SID 26.09.2025 • 16:48 Uhr Finn Jeltsch steht dem VfB Stuttgart vorerst nicht zur Verfügung. Der Innenverteidiger verletzt sich beim Europa-League-Auftakt.

Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst auf Innenverteidiger Finn Jeltsch verzichten. Grund dafür sei „eine kleine Muskelverletzung im Adduktorenbereich“, die der 19-Jährige sich am Donnerstagabend beim Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo (2:1) zugezogen hatte. Das teilte der DFB-Pokalsieger am Freitag mit, ohne eine genaue Ausfalldauer zu verkünden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der U21-Nationalspieler, der in den letzten drei Bundesligaspielen jeweils zur Startaufstellung der Stuttgarter zählte, fehlt Trainer Sebastian Hoeneß somit am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln.