"Vielleicht nächste Woche": Bayer will schnelle Trainer-Lösung

In der Länderspielpause bietet sich den Leverkusener Bossen ausreichend Zeit, um die Nachfolge von Erik ten Hag zu regeln.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen strebt noch in der Länderspielpause eine Entscheidung in der Trainerfrage an. Man arbeite hart, um schnell eine Lösung zu finden: "Wir hoffen, dass das Training nächste Woche Dienstag vielleicht von jemand Neuem geführt werden kann", sagte Geschäftsführer Fernando Carro bei der DFL-Versammlung am Mittwoch in Berlin: "Aber eine Versicherung kann ich auf jeden Fall nicht geben."

Nach der Entlassung von Erik ten Hag nach nur zwei Bundesliga-Spielen läuft die Suche bei den Rheinländern auf Hochtouren. Beim 2:1-Testspielsieg der Werkself am Mittwoch gegen den Drittligisten Viktoria Köln saßen die bisherigen Co-Trainer Rogier Meijer und Andries Ulderink auf der Bank. Meijer übernahm in der Partie über zweimal 30 Minuten die Rolle des Chefs.

Die Zugänge Christian Kofane und Malik Tillman trafen in Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler, der frühere Real-Profi Lucas Vázquez feierte sein Debüt im Bayer-Trikot. "Die Eindrücke vom Training der letzten zwei Tage und auch vom heutigen Spiel sind gut. Es war ein strukturierter Auftritt auf und neben dem Platz, die Abläufe und Ansprachen waren klar. Alle wussten, was zu tun ist", sagte Sportchef Simon Rolfes: "Das Spiel war ein weiterer Schritt nach vorn."