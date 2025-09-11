"Weltstar": Kwasniok gratuliert Wolfsburg zu Eriksen-Transfer

SID 11.09.2025 • 14:18 Uhr Köln fährt mit dem perfekten Saisonstart im Rücken nach Wolfsburg. Auch der Mannschaftsrat steht nun endlich fest.

Trainer Lukas Kwasniok von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat dem VfL Wolfsburg zum Transfer von Christian Eriksen gratuliert. "Glückwunsch an den VfL, dass sie - das kann man schon sagen - so einen Weltstar in die Bundesliga bekommen", sagte Kwasniok vor dem Auswärtsspiel in der Autostadt am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ein schöner Transfer-Coup. Das ist einfach ein toller Spieler, dem schaut man gerne zu."

{ "placeholderType": "MREC" }

Der dänische Rekordnationalspieler Eriksen, der bei den Wölfen bis 2027 unterschrieben hatte, habe jedoch "keinen Einfluss auf unsere Vorbereitung", sagte Kwasniok. VfL-Trainer Paul Simonis bestätigte zeitgleich, dass Eriksen wenn überhaupt von der Bank zum Einsatz kommen werde. "Er kann gerne nächste Woche zeigen, was er drauf hat", sagte Kwasniok mit einem Augenzwinkern.

Nach dem perfekten Saisonstart mit zwei Siegen und 5:1 Toren tue man "gut daran, demütig zu bleiben", sagte Kwasniok - um mit Selbstvertrauen anzufügen: "Wir fahren als Underdog nach Wolfsburg, aber chancenlos sind wir sicher nicht."