Bundesliga>

Werder Bremen verkündet nächsten Neuzugang

Werder verkündet Neuzugang

Werder Bremen schlägt in Saudi-Arabien zu. Ein Spanier kommt - und ist als Soforthilfe geplant.
© IMAGO/AFLOSPORT
SID
Werder Bremen hat mit der Leihe von Cameron Puertas eine weitere Kaderergänzung vorgenommen.

Der offensive Mittelfeldspieler vom saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah schließt sich für ein Jahr dem Bundesligisten an. Zudem verfügen die Hanseaten über eine Kaufoption für den 27-Jährigen.

„Für uns hat sich die Möglichkeit ergeben, Cameron zu verpflichten und wir sind froh, dass wir die einjährige Leihe vereinbaren konnten“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer am Donnerstag: „Er hat besonders auf seinen Stationen in Belgien und der Schweiz seine fußballerischen Qualitäten unter Beweis gestellt und wird uns direkt weiterhelfen können.“

Puertas trifft in Bremen auf seine früheren Mitspieler Senne Lynen und Victor Boniface, mit denen er bei Union Saint-Gilloise in Belgien spielte. Im vergangenen Sommer war der in der Schweiz geborene Puertas dann nach Saudi-Arabien gewechselt.

