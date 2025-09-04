Werder Bremen verkündet nächsten Neuzugang

SID 04.09.2025 • 11:03 Uhr Werder Bremen schlägt in Saudi-Arabien zu. Ein Spanier kommt - und ist als Soforthilfe geplant.

Werder Bremen hat mit der Leihe von Cameron Puertas eine weitere Kaderergänzung vorgenommen.

Der offensive Mittelfeldspieler vom saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah schließt sich für ein Jahr dem Bundesligisten an. Zudem verfügen die Hanseaten über eine Kaufoption für den 27-Jährigen.

„Für uns hat sich die Möglichkeit ergeben, Cameron zu verpflichten und wir sind froh, dass wir die einjährige Leihe vereinbaren konnten“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer am Donnerstag: „Er hat besonders auf seinen Stationen in Belgien und der Schweiz seine fußballerischen Qualitäten unter Beweis gestellt und wird uns direkt weiterhelfen können.“