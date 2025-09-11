Spektakuläre Wende bei Werner? Diese Andeutung lässt aufhorchen

SID 11.09.2025 • 15:01 Uhr Der ehemalige Nationalspieler könnte sich wieder in den Kader von RB Leipzig spielen.

Trainer Ole Werner von RB Leipzig hat eine Rückkehr von Timo Werner in den Kader nicht ausgeschlossen. „Ich werde da nicht vorgreifen, es kann aber sein, dass einer von den Jungs, die zuletzt nicht im Kader waren, auch mal wieder im Kader stehen können“, sagte Ole Werner vor dem Spiel am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Timo Werner befindet sich in einer schwierigen Karrierephase. Nach seiner Leih-Rückkehr von Tottenham Hotspur soll ihm eine Wechselmöglichkeit nach New York angeboten worden sein, die er jedoch ablehnte. Der 29-Jährige ist in Leipzig mit zehn Millionen Euro im Jahr einer der Top-Verdiener, sein Vertrag läuft bis 2026.

RB Leipzig: Was wird aus Timo Werner?

Lange hieß es, man wolle Werner loswerden. Nun scheint der Plan ein anderer zu sein: „Ich möchte da nichts ausschließen“, sagte Ole Werner zu einem möglichen Comeback seines Namenvetters: „Auch die Jungs, die in der Vorbereitung hinten dran waren, haben im Training Gas gegeben. Aber natürlich haben diese Jungs auch weniger Eindrücke bei mir hinterlassen. Denn trotzdem muss man bedenken, dass sie sehr lange nicht gespielt haben.“