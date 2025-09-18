Werner vor Rückkehr in den RB-Kader

SID 18.09.2025 • 16:34 Uhr Timo Werner könnte im Spiel gegen den 1. FC Köln wieder zum Kader von RB Leipzig gehören.

Trainer Ole Werner hat Angreifer Timo Werner die Rückkehr in den Spieltagskader beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in Aussicht gestellt.

„Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch“, sagte Werner vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): „Es könnte darauf hinauslaufen.“

Seit seiner Leih-Rückkehr von Tottenham Hotspur im Sommer stand Ex-Nationalspieler Werner noch nicht im Spieltagskader. Sein letztes Bundesliga-Spiel hatte der 29-Jährige vor seiner Zeit bei dem Premier-League-Klub im November 2023 absolviert.