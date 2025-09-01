Wolfsburg verpflichtet Seelt und Daghim

SID 01.09.2025 • 21:25 Uhr Der VfL präsentiert am letzten Transfertag zwei neue Spieler.

Der VfL Wolfsburg hat kurz vor der Schließung des Transferfensters den niederländischen Innenverteidiger Jenson Seelt verpflichtet. Der 22-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom Premier-League-Klub AFC Sunderland, Seelt war 2023 von der PSV Eindhoven auf die Insel gewechselt. Dazu holten die Wölfe für die Offensive leihweise den dänischen U21-Nationalspieler Adam Daghim von Red Bull Salzburg.

Dafür verlässt Jungprofi David Odogu die Niedersachsen. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler, der mit der deutschen U17 im Jahr 2023 Welt- und Europameister wurde, wechselt zur AC Mailand und soll dem VfL laut Medienberichten bis zu zehn Millionen Euro einbringen.