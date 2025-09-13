Zwei medizinische Notfälle bei FC Bayern vs. HSV - Fans reagieren angemessen

Plötzlich wurde es still in der Allianz Arena: Beim Heimspiel des FC Bayern gegen den Hamburger SV haben gleich zwei medizinische Notfälle im Stadion für bange Minuten gesorgt.
Zwei Notfälle bei Bayern-Spiel
Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV gibt es gleich zwei medizinische Notfälle.
Nicht lange nach Wiederanpfiff in der 2. Hälfte stellten beide Fanlager den Support ein, nachdem klar wurde, dass es ein Zuschauer versorgt werden muss.
FC Bayern vs. HSV: Gleich zwei Notfälle
Wenig später wurde dann bekannt, dass es auch einen zweiten Notfall gab. Mindestens einer der Einsätze wurde in der Südkurve nötig.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Nachdem Bayerns Harry Kane in der 62. Minute das 5:0 für den Rekordmeister erzielt hatte, erklärte Stadionsprecher Stephan Lehmann die Lage bedankte sich dafür, dass auch die Gästefans aus Respekt den Support vorerst eingestellt haben.
In der 65. Minute gab es dann aber Entwarnung, der Support beider Fanlager ging nach beiderseitigem Applaus weiter.