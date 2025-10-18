363 Siege: Neuer stellt Bundesliga-Rekord auf

SID 18.10.2025 • 21:17 Uhr Manuel Neuer ist nun alleiniger Rekordhalter vor seinem langjährigen Teamkollegen Thomas Müller.

So oft gewonnen hat kein anderer: Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat beim 2:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund seinen 363. Sieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert.

Damit ist der Weltmeister von 2014 nun alleiniger Rekordhalter vor seinem langjährigen Teamkollegen Thomas Müller (362). Neuer benötigte allerdings 530 Spiele für diese Marke, Müller „nur“ 503.