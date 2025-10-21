Müller kapituliert vor Duell mit Kane

SID 21.10.2025 • 09:26 Uhr Der Ur-Bayer trifft und trifft für Vancouver. Mit seinem Ex-Kollegen will er es aber nicht aufnehmen.

Ein Fernduell der Top-Torjäger mit seinem früheren Mitspieler Harry Kane? Thomas Müller kapituliert. „Ich glaube, das Battle mit Harry will ich nicht führen, weil ich da am Ende doch den Kürzeren ziehe“, sagte der Ur-Bayer der Münchner Abendzeitung. Dabei hat Müller seit seinem Wechsel nach Kanada für die Vancouver Whitecaps in acht Pflichtspielen immerhin acht Tore erzielt.

„Jetzt weiß ich, wie das ist. Wenn man Elfmeter schießen darf, ist das gar nicht so schwer“, meinte Müller (36) auch mit Blick auf Strafstoßexperte Kane und lachte. Der Engländer (32), der in dieser Saison in elf Pflichtspielen für den FC Bayern unglaubliche 19 Tore erzielt hat, „macht es einfach sehr gut“, meinte Müller.

„Das ist aber keine Überraschung, weil er einfach eine brutale individuelle Klasse hat“, ergänzte die Bayern-Ikone und fügte an: „Ich sage immer: Alles, was man kann, ist einfach. Dementsprechend wird sich das bei ihm mit den vielen Toren auch nicht ändern, solange er laufen kann.“