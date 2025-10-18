Bayern-Legende Pfaff: "BVB darf nicht in Bayern-Falle laufen"

SID 18.10.2025 • 06:35 Uhr Der ehemalige Torhüter warnt Borussia Dortmund vor einem Kardinalfehler im Spitzenduell in München.

Jean-Marie Pfaff hat Borussia Dortmund für das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München eine defensive Taktik empfohlen. „Dortmund darf nicht in die Falle der Bayern laufen, mitzuspielen. Wenn man auswärts antritt, muss man immer abwartend spielen und den Gegner kommen lassen“, sagte der ehemalige Bayern-Schlussmann im Interview mit RTL/ntv.

„Die Bayern spielen derzeit auf Topniveau, und wenn du versuchst, das Spiel selbst zu machen, wirst du Probleme gegen Bayern bekommen“, warnte Pfaff die Borussen vor ihrem Auswärtsspiel in München (18.30 Uhr/Sky).