Bayern-Star erhält wohl Grünes Licht

Johannes Behm 18.10.2025 • 14:48 Uhr Raphael Guerreiro soll am Samstagabend beim FC Bayern München im Kader stehen. Der Portugiese war zuletzt verletzt ausgewechselt worden.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany kann am Samstagabend beim Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr im LIVETICKER) wohl auf Raphael Guerreiro zählen. Laut Sky steht der portugiesische Nationalspieler gegen den BVB im Kader des deutschen Rekordmeisters.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der etatmäßige Linksverteidiger galt bisher als Wackelkandidat und laborierte an einer Verletzung.

Schon gegen den Hamburger SV hatte sich Guerreiro am 3. Spieltag verletzt (Bauchmuskel), gegen Eintracht Frankfurt am 6. Spieltag wurde er dann schon wieder verletzungsbedingt ausgewechselt.

Gegen die SGE hatte er laut Kompany „einen Schlag abbekommen“, der ihn für die zurückliegende Länderspielpause außer Gefecht gesetzt hatte. Auch unter der Woche hatte er bis zum Abschlusstraining nicht mit dem Team trainiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kompany: „Vielleicht haben wir eine Chance“

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte Kompany bereits mitgeteilt, dass Guerreiro möglicherweise im Kader stehen könnte. „Wenn das heute gut läuft, haben wir vielleicht eine Chance“, hatte der Belgier im Hinblick auf das Abschlusstraining mitgeteilt.