Bayern-Überraschung um Kompany

Johannes Behm 21.10.2025 • 12:07 Uhr Überraschung in München! Der FC Bayern verlängert vorzeitig mit Trainer Vincent Kompany.

Bayern München hat den Vertrag mit Trainer Vincent Kompany vorzeitig bis 2029 verlängert. Die überraschende Nachricht gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag offiziell bekannt.

„Als wir Vinny verpflichtet haben, hatten wir eine klare Vorstellung von unserem gemeinsamen Weg, und er hat schnell bewiesen, dass er den FC Bayern voranbringt – auf wie neben dem Platz“, wird Sport-Vorstand Max Eberl in der offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert, der zusammenfasste: „Ich freue mich sehr über diese Verlängerung.“

Eberl bezeichnete den Belgier als „Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Club vereint“. Zuvor lief der Vertrag des 39-Jährigen bis 2027.

„Fühlt sich so an, als ob ich schon länger da wäre“

Der frühere Weltklasse-Spieler war in der Saison 2024/25 vom FC Burnley aus England an die Säbener Straße gekommen. Dort feierte er mit dem FCB die Meisterschaft in der Bundesliga. In diese Saison startete Kompanys Mannschaft mit elf Siegen aus elf Spielen.

„Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat“, zeigte sich der Trainer selbst dankbar.

„Zeichen für Kontinuität und Stabilität“

In München gefällt es dem Belgier offenbar sehr gut. „Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe“, sagte Kompany, der zusammenfasste: „Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern!“