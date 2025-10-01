"Ganz klarer Plan" - Matthäus schwärmt vom BVB

SID 01.10.2025 • 05:35 Uhr Lothar Matthäus findet lobende Worte für den BVB und Trainer Niko Kovac. Nico Schlotterbeck vergleicht er derweil mit Thomas Müller.

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist beeindruckt von der Entwicklung bei Borussia Dortmund unter Trainer Niko Kovac. Er sieht den Klub als „gefestigt. Sie sind mittlerweile seit 13 Spielen ungeschlagen. Das ist schon beachtlich, was sich da entwickelt hat“, schrieb Matthäus in einer Kolumne für skysport.de.

Er lobt vor allem die Atmosphäre, die „klare Rollenverteilung“ und das „klare Spielsystem, das zur Mannschaft passt“. Kovac habe im Umgang mit Spielern gelernt, „wie man sie kitzelt, wie man sie streichelt, wie man mit ihnen redet. In diesem Bereich hat sich Niko ganz sicher weiterentwickelt. Das sieht nach einem ganz klaren Plan aus, und dieser Plan funktioniert. Auch der Kader gibt es her, ganz oben mitzuspielen.“

Matthäus: BVB-Defensive hat sich stabilisiert

Vor allem die Defensive habe sich laut Matthäus stabilisiert. „Die letzten vier Spiele haben sie zu Null gespielt - ganz wichtig ist auch, dass Nico Schlotterbeck nach langer Verletzungspause wieder zurückgekommen ist“, so der langjährige Spieler von Bayern München: „Was ein Thomas Müller für Bayern war, ist Schlotterbeck für den BVB. Er ist ein Mentalitätsspieler, den Dortmund in der Zukunft braucht.“