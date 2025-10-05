"Beeindruckend": Neuzugang Díaz beschert Bayern schöne Wiesn

SID 05.10.2025 • 05:52 Uhr Die Bayern gehen ohne Makel in die Länderspiel-Pause. Ein Spieler ragt mit einem Doppelpack plus Vorlage heraus.

Star-Neuzugang Luis Díaz war vor dem Oktoberfest-Besuch der Bayern dank seiner Gala in Frankfurt der gefeierte Mann. "Das ist das, was wir uns von Luis vorgestellt haben. Nach vorne seine Qualitäten zu haben, super zu harmonieren mit den anderen drei in der Offensive und in der Defensive eine Stütze zu sein", lobte Sportvorstand Max Eberl: "Wir haben uns gewünscht und eigentlich auch erwartet, dass er das bringt. Aber dass er das von Anfang an in der Durchgängigkeit bringt, ist schon bemerkenswert."

In seinen ersten sechs Bundesliga-Spielen lieferte der für rund 70 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommene Neuzugang bereits fünf Tore und vier Assists. "Was er bei seinen ersten Schritten in Deutschland macht, ist beeindruckend", schwärmte Trainer Vincent Kompany: "Der bleibt an allem beteiligt, ist immer da und hat dieses Gefühl vor den Verteidiger zu kommen. Der Junge arbeitet sehr viel mit für die Mannschaft."

Die "Art und Weise" im Spiel von Díaz passe deshalb "super" zur Spielart der Mannschaft, führte der Coach aus. Deshalb gebe es "keinen Druck, dass er etwas Besonderes machen muss". Mit seinem Treffer nach 15 Sekunden war dem Kolumbianer beim souveränen 3:0 (2:0) gegen die SGE das drittschnellste Bundesliga-Tor der Münchner gelungen, eine Vorlage für Harry Kane (27.) sowie einen weiteren eigenen Treffer zur Entscheidung (84.) legte er nach.