Bittere BVB-Ausfälle!

SPORT1 31.10.2025 • 13:03 Uhr Nico Schlotterbeck wird das Auswärtsspiel in Augsburg verpassen. Der BVB-Star ist aber nicht der einzige Dortmunder, der für das Duell ausfällt.

Borussia Dortmund muss nach dem Pokal-Krimi bei Eintracht Frankfurt im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) auf Nico Schlotterbeck verzichten.

SPORT1 kann bestätigen, dass der Innenverteidiger wegen Krankheit nicht die Reise nach Augsburg angetreten ist. Zuerst berichteten dies die Ruhr Nachrichten.

Auch Niklas Süle wird dem BVB beim Duell mit dem Team von Sandro Wagner fehlen.

Wie Trainer Niko Kovac bereits auf der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte, war Süle mit einem Problem am Zeh aus dem Eintracht-Spiel gegangen.