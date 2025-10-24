Blutspende gesucht: Frankfurt-Stürmer mit traurigem Aufruf

Luca Utz 24.10.2025 • 11:12 Uhr Frankfurt-Stürmer Michy Batshuayi bittet um Mithilfe: Die Katze des 32-Jährigen benötigt dringend medizinische Unterstützung.

Eintracht Frankfurts Michy Batshuayi hat sich auf Instagram mit einer dringlichen Bitte an seine Fans gewendet. Die Katze des Stürmers ist schwer verletzt und braucht unbedingt eine Blutspende.

Batshuayi bat sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch in seiner Instagram-Story um Mithilfe. „Dringend Blutspende für meine Katze gesucht! Hallo zusammen, ich bitte euch von Herzen um Hilfe“, schrieb der Frankfurter. Diese Nachricht unterlegte Batshuayi mit einem gebrochenen Herzen.

Batshuayi: Blutspende einzige Überlebenschance für Haustier

Der 32-Jährige erläuterte daraufhin: „Ich lebe in Frankfurt, und meine Katze wurde von einem Auto angefahren. Sie ist in kritischem Zustand und muss dringend operiert werden. Leider ist sie zu schwach und braucht eine Bluttransfusion von einer anderen Katze, um die OP zu überleben.“

„Die Tierärzte suchen dringend nach einer gesunden Spenderkatze, um ihr das Leben zu retten. Es handelt sich nur um eine kleine Blutentnahme, die völlig sicher für die Spenderkatze ist und von einem Tierarzt durchgeführt wird“, führte der verzweifelte Belgier aus.

Batshuayi sei sich bewusst, dass dies „keine gewöhnliche Bitte“, jedoch die einzige Überlebenschance für sein geliebtes Haustier sei.

Batshuayi auch sportlich in schwieriger Lage

„Wenn ihr in oder in der Nähe von Frankfurt wohnt und eine gesunde Katze habt, könnt ihr mit eurer Hilfe ein Leben retten. Die Operation ist sehr bald, jede Minute zählt. Vielen Dank an alle, die teilen oder sich melden. Bitte kontaktiert mich direkt“, appellierte er an seine Follower.