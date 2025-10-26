Bundesliga: Amiri entschuldigt sich bei VfB-Fans

SPORT1 26.10.2025 • 23:44 Uhr Nadiem Amiri sorgt mit seinem Jubel vor der VfB-Kurve nach einem medizinischen Notfall für Unmut. Später entschuldigt sich der Mainzer.

Ein medizinischer Notfall hat die erste Halbzeit der Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05 (2:1) am Sonntag überschattet, woraufhin beide Fanlager bis zur Pause die Unterstützung einstellten.

Umso größer war die Aufregung, als Mainz-Profi Nadiem Amiri nach seinem verwandelten Elfmeter (41.) mit seinen Mitspielern vor der Stuttgarter Kurve feierte. Die VfB-Fans quittierten die Aktion mit Pfiffen.

Nach dem Spiel meldete sich der 28-Jährige bei Instagram zu Wort und entschuldigte sich für sein Verhalten.

Amiri: „Dafür habe ich größten Respekt“

„Liebe Fans des VfB, nach meinem Tor habe ich vor eurer Kurve gejubelt. Das war in dieser Situation nicht richtig. Für dieses Verhalten möchte ich mich bei euch entschuldigen. Ihr habt Klasse bewiesen und beim medizinischen Notfall in unserem Block mit großem Feingefühl reagiert. Dafür habe ich größten Respekt“, erklärte Amiri.

Und weiter: „Mir war das Ausmaß der Situation in diesem Moment nicht bewusst, mein Jubel in eure Richtung war nicht angebracht. Vor allem wünsche ich der betroffenen Person alles Gute und eine schnelle Genesung. Meine Gedanken sind bei dir!“