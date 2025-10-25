Bundesliga: Bayern-Spiel gegen Gladbach beginnt später

Der Weg zum Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach war für den FC Bayern am Samstag etwas beschwerlicher.
Bayern-Spiel beginnt später
Probleme für den FC Bayern vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Der Bus des Rekordmeisters wird ausgebremst, das Spiel kann erst mit Verspätung angepfiffen werden.
Weil der Bus des Rekordmeisters mit dem Stau Richtung Stadion zu kämpfen hatte, kamen die Bayern verspätet an.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Das hatte auch Auswirkungen auf das Spiel: Erst mit Verspätung kann die Partie um 15.45 Uhr angepfiffen werden. (Bundesliga: Gladbach - Bayern im LIVETICKER)
„Grund dafür ist eine verkehrsbedingte Verzögerung bei der Anreise der Mannschaft des FC Bayern“, teilte der Rekordmeister mit. Unter anderem wurde auf der A9 vor Mönchengladbach ein acht Kilometer langer Stau gemeldet.
Die Bayern peilen am 8. Spieltag ihren achten Sieg an.