Bundesliga: BVB-Fans sorgen in Augsburg für Unterbrechungen

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer 31.10.2025 • 21:37 Uhr Die Fans von Borussia Dortmund sorgen für eine Unterbrechung. Schon wieder fliegen Tennisbälle auf den Rasen.

Die Fans bei Borussia Dortmund haben beim Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (LIVETICKER) für mehrere Unterbrechungen gesorgt.

Im ersten Durchgang flogen Tennisbälle auf den Platz, zu Beginn der zweiten Halbzeit flogen dann Leuchtraketen auf den Platz und in die umliegende Zuschauerblöcke.

In der dritten Minute wurden die Tennisbälle aus dem Gästeblock auf den Rasen geworfen. Die Ordner im Stadion beseitigten die gelben Filzkugeln, aber es flogen immer wieder welche hinterher.

Nach circa drei Minuten war das Chaos beseitigt. Bereits im Frühjahr 2024 hatten die Fans Tennisbälle verwendet, um in der Bundesliga immer wieder für Unterbrechungen zu sorgen.

BVB-Protest wegen Spielansetzung

Der Hintergrund diesmal: Ein Protest gegen die späte Anstoßzeit und Spiele am Freitagabend. Im Block tauchten Banner mit den Aufschriften „Wann ihr spielt, entscheiden wir“ und „Pro Samstags um halb vier“ auf.

Außerdem hallten „Sch****-DFB“ und „Sch***-DFL“-Rufe durch das Stadion. In der achten Minute wurde dann kurz applaudiert, ehe die Gesänge eingestellt wurden.