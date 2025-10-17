Eberl gibt Update zu Gnabrys Zukunft

Daniel Höhn 17.10.2025 • 12:26 Uhr Bayerns Sportvorstand Max Eberl hat sich zur Zukunft von Serge Gnabry beim FC Bayern geäußert.

„Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, seitdem Vincent da ist. Er ist gesund und fit - und wenn er das ist, dann kann er auch seine Leistung bringen“, sagte Eberl über Gnabry, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Gnabry? „Das sind Argumente“

In der laufenden Bundesliga-Saison kommt Gnabry auf sechs Scorerpunkte (drei Tore und drei Assists).

„Das sind Argumente, die wir sehr wohlwollend wahrnehmen, weil es für ihn sehr schön ist, aber auch für uns als Verein gut ist, dass er solche Leistungen bringt“, sagte Eberl.

Über den genauen Stand der Verhandlungen wollte Eberl indes nichts verraten: „Welche Signale wir uns gegenseitig senden, senden wir uns und nicht euch.“