Bundesliga: Große Schürrle-Leistung bei wahnsinniger Challenge

André Schürrle hat bei der wahnsinnigen Challenge „Last Soul Ultra“ eine starke Leistung erbracht. Von 93 Startern belegte der Ex-Nationalspieler Rang 69. Schürrle schaffte 12 Runden und kam auf eine Distanz von 80,4 Kilometern in einer Zeit von 11:38 Stunden.
Große Schürrle-Leistung bei irrer Challenge
Der Sieger steht noch nicht fest. Die besten sieben Starter haben bislang 22 Runden absolviert und damit mehr als 147 Kilometer zurückgelegt.
Schürrle, Weltmeister von 2014, war im Rauch von Pyrofackeln am Freitag das erste Mal über die Startlinie gelaufen. Mit wetterfester Kleidung machte sich der frühere Fußballprofi bei lausigen Temperaturen auf die 6,706 Kilometer lange Runde über die Felder von Bornheim in Nordrhein-Westfalen. Schmerzende Beine, brennende Muskeln, Schlafentzug: All das erwartete Schürrle.
Schürrle testet seine Grenzen
Runde für Runde geht es im „Last Man Standing“-Format um den Sieg. Kein Ziel, keine Zeitvorgabe, kein festgelegtes Ende. Nur der Kampf gegen Müdigkeit, Erschöpfung – und sich selbst. Zu jeder vollen Stunde wird der Wille auf die Probe gestellt: Machst du weiter oder gibst du auf?
Nachdem er 2020 seine Karriere im Alter von nur 29 Jahren beendet hatte, widmet sich der frühere Profi von Borussia Dortmund, dem FC Chelsea oder Bayer Leverkusen immer neuen sportlichen Abenteuern.
Zuletzt war Schürrle unter anderem beim Berlin Marathon am Start, außerdem probierte er sich als Hobby-Bergsteiger - oberkörperfrei auf die Zugspitze. Auch die Triathlon-Langdistanz ist in Planung.