Bundesliga heute: Augsburg - RB Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.10.2025 • 12:05 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC Augsburg am Samstag (25.10.2025, 15:30 Uhr) die Roten Bullen in der WWK-Arena empfängt, geht es für die Fuggerstädter auch darum, eine lange Negativserie zu beenden. In 18 Bundesliga-Duellen gelang Augsburg nur ein einziger Sieg – im September 2017 (1:0). Seither blieb der FCA 15 Partien in Folge gegen Leipzig ohne Dreier (6 Unentschieden, neun Niederlagen).

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Augsburg - RB Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Unter dem neuen Trainer Sandro Wagner traf der FCA in jedem seiner ersten sieben Bundesligaspiele mindestens einmal – Vereinsbestwert zum Amtsstart. Allerdings wartet Augsburg seit elf Ligapartien auf eine Weiße Weste; nur Mainz zeigt eine längere Serie. Nach dem 3:1 gegen Wolfsburg und dem 1:1 in Köln könnte nun erstmals seit Oktober 2024 ein zweiter Heimsieg nacheinander gelingen. Wagner selbst steht unter besonderer Beobachtung: Nach drei Gelben Karten droht ihm bei der nächsten Verwarnung eine Sperre, bei der wohl Assistent Thomas Kasparetti übernehmen müsste. Ex-Mitspieler Mark Uth mahnt dennoch zur Geduld und prophezeit dem 37-Jährigen langfristigen Erfolg in Augsburg.

Leipzigs Lauf unter Ole Werner: Punktbestwert und stabile Defensive

Ole Werner hat mit 16 Zählern den besten Einstand eines RB-Trainers hingelegt; lediglich in der Vorsaison stand Leipzig nach sieben Spieltagen mit 17 Punkten noch besser da. Seit dem 0:6 in München am ersten Spieltag kassierten die Sachsen in sechs Partien nur drei Gegentore und hielten dreimal die Null – ligaweit toppen das im selben Zeitraum lediglich Stuttgart und Dortmund (je vier Weiße Westen).

Schlüsselspieler und Zahlen: Rieder liefert, Baumgartner jagt Bundesliga-Historie

Augsburg stellt mit zehn verschiedenen Torschützen den Ligahöchstwert, obwohl die Mannschaft mit 80 Abschlüssen die niedrigste Schusszahl der Bundesliga aufweist – die Großchancenverwertung liegt bei starken 75 %. Fabian Rieder war in den vergangenen drei Partien an jeweils mindestens einem Treffer beteiligt (1 Tor, zwei Vorlagen). Auf Leipziger Seite peilt Christoph Baumgartner Historisches an: Nach seinem Doppelpack gegen den HSV könnte er als erst fünfter Spieler drei Spiele in Folge treffen und dabei jeweils Gelb sehen. RB bringt es bisher auf 111 Abschlüsse (nur der FC Bayern schießt häufiger) und 20 Großchancen – ein Wert, den lediglich Bayern und Leverkusen übertreffen.

Wird FC Augsburg gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.