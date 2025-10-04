Bundesliga heute: Augsburg - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.10.2025 • 12:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg geht mit einer bemerkenswerten Serie ins Duell gegen den VfL Wolfsburg: Seit sieben Bundesliga-Partien ist der FCA gegen die Wölfe ungeschlagen (vier Siege, drei Remis).

Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hält Augsburg eine derart lange Erfolgsstrecke. Die letzte Niederlage datiert vom November 2021 (0:1 in Wolfsburg). In der WWK-Arena könnte nun Vereinsgeschichte geschrieben werden, denn zum ersten Mal überhaupt kann Augsburg seine Positivserie auf acht Spiele ausbauen.

Augsburg - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trotz der starken direkten Bilanz steckt die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner in einer Ergebniskrise. Vier Niederlagen aus den ersten fünf Ligapartien bedeuten den schlechtesten Saisonstart seit 2022/23. Saisonübergreifend verlor Augsburg acht der letzten neun Bundesliga-Spiele, zuletzt vier in Serie – ein neuer Negativrekord droht. Zudem wartet der FCA seit sechs Heimauftritten auf einen Sieg (ein Remis, fünf Niederlagen) und würde bei einer weiteren Pleite den vereinsinternen Höchstwert von sieben sieglosen Heimspielen einstellen. Offensiv hapert es besonders: Nur drei Großchancen und 4,6 Expected Goals sind jeweils Ligatiefstwerte.

Wolfsburgs aktuelle Lage unter Trainer Paul Simonis

Auch der VfL Wolfsburg reist nicht mit Rückenwind an. Nach dem 3:1-Auftakterfolg in Heidenheim blieb das Team von Paul Simonis viermal sieglos (zwei Remis, zwei Niederlagen) und traf in den jüngsten beiden Partien kein einziges Mal. Chancen kreieren die Niedersachsen allerdings reichlich: 17 Großchancen überbietet ligaweit nur der FC Bayern. Kapitän Maximilian Arnold führt mit sieben herausgespielten Großchancen die Bundesliga-Rangliste an und lieferte bereits 16 Torschussvorlagen – nur Leipzigs David Raum kommt auf einen höheren Wert. Defensiv agiert Wolfsburg fairer als die Gastgeber: Acht Gelbe Karten bedeuten ligaweit den zweitniedrigsten Wert.

Personalien, Statistiken und eine historische Randnotiz

Joker Philipp Tietz erzielte beim FCA zuletzt sein erstes Saisontor und hat in der Bundesliga bereits drei Treffer gegen Wolfsburg auf dem Konto. Für Cédric Zesiger steht das 50. Bundesligaspiel an – 30 davon bestritt der Schweizer noch im VfL-Trikot. Augsburg weist ligaweit die meisten Fouls (77) und Gelben Karten (19) auf, während Wolfsburg defensiv disziplinierter agiert. Eine besondere Erinnerung verbindet Augsburg zudem mit dem Europapokal: Als Bayern München 1972 gegen Omonia Nikosia aus politischen Gründen ins Rosenau-Stadion auswich, sahen 20.000 Zuschauer in Augsburg ein 4:0 der Münchner. Fast 53 Jahre später rückt die Stadt erneut in den Fokus, diesmal als Schauplatz eines traditionsreichen Bundesliga-Duells in der WWK-Arena.

Wird FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.

