Bundesliga heute: Bremen - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.10.2025 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 04.10.2025, empfängt der SV Werder Bremen den FC St. Pauli um 15:30 Uhr im Weserstadion zu ihrem 19. Bundesliga-Duell. Von den bisherigen 18 Begegnungen gewann Werder zwölf, spielte fünfmal remis und verlor nur das erste Aufeinandertreffen im August 1977 (1:3). Auf heimischem Rasen sind die Grün-Weißen gegen die Kiezkicker weiter unbesiegt (6 Siege, drei Remis) – eine Serie, die aktuell länger ist als gegen jeden anderen aktuellen Bundesligisten.

Bremen - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Horst Steffen holte in seinen ersten fünf Bundesliga-Partien mit Werder vier Punkte – die schwächste Ausbeute eines SVW-Trainers seit Wolfgang Weber 1978. Gegen St. Pauli bringt Steffen jedoch eine positive Bilanz mit: Zwei seiner drei Pflichtspiele gegen die Hamburger gewann er mit der SV Elversberg. Auf der Gegenseite reist Alexander Blessin mit sieben Zählern aus fünf Spielen an – eingestellter Vereinsrekord der Braun-Weißen zum Vergleichszeitpunkt, wie zuletzt 2010/11.

Formkurve: Heimschwäche trifft auf Auswärtsmuster

Werder blieb in den letzten vier Bundesliga-Heimspielen sieglos (3 Remis, ein Niederlage) – letztmals gab es eine längere Durststrecke im Weserstadion von März bis August 2023. Sowohl Bremen als auch St. Pauli verloren ihre jüngsten zwei Ligapartien; eine längere Serie weist aktuell nur der FC Augsburg auf. Werders vier Punkte nach fünf Runden bedeuten die schlechteste Startausbeute seit der Spielzeit 2017/18, während St. Pauli mit sieben Zählern den vereinsinternen Bestwert egalisiert.

Statistiken: Defensive Probleme vs. Pressing-Stärke

Mit 14 Gegentreffern stellt Werder derzeit die schwächste Abwehr der Liga; nur 2016/17 und 1967/68 kassierten die Bremer in den ersten fünf Partien mehr Gegentore (je 15). Die Hanseaten sind seit 189 Minuten torlos, während St. Pauli bereits achtmal traf – ebenfalls Vereinsbestwert zum identischen Saisonzeitpunkt (1995/96). Die Gäste erlaubten ligaweit lediglich 45 gegnerische Abschlüsse, Spitzenwert in dieser Saison. Bremen ließ dagegen 83 Schüsse zu (nur der HSV mehr) und wurde 66-mal gepresst – Ligahöchstwert gemeinsam mit Heidenheim. Zudem verzeichnete kein Team mehr hohe Ballgewinne gegen sich (52) oder Abschlüsse daraus (11) als der SVW.

Wird SV Werder Bremen gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.