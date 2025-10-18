Bundesliga heute: FC Bayern - BVB LIVE im TV, Stream & Liveticker - Überraschung in Bayern-Startelf

SPORT1 18.10.2025 • 17:26 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend steht der Bundesliga-Kracher schlechthin an. Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund in der Allianz Arena (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER). Es ist das 138. Duell in der Bundesliga.

An der Seitenlinie kommt es zum Duell der Trainer Vincent Kompany und Niko Kovac. Beide Teams bringen imposante Serien mit: Bayern ist saisonübergreifend seit 15 Bundesliga-Partien ungeschlagen und gewann die letzten acht Ligaspiele, Dortmund blieb in 14 Ligapartien ohne Niederlage und reist mit der Chance auf den dritten Auswärtssieg in Serie beim aktuellen Meister an – ein Kunststück, das dem BVB letztmals zwischen 2009 und 2014 gelungen war.

Bundesliga: So verfolgen Sie FC Bayern - BVB LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Bayern-Aufstellung: Jackson in der Startelf

Kompany wechselt im Vergleich zum 3:0-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause auf zwei Positionen. Für Leon Goretzka spielt Aleksandar Pavlovic auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich.

Zudem fehlt Serge Gnabry komplett im Kader. Wie der Verein bekannt gab, muss der Angreifer aufgrund von Adduktorenbeschwerden passen. Er wird durch Nicolas Jackson ersetzt.

Vor Keeper Manuel Neuer bilden Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Konrad Laimer die Viererkette. In der Offensivreihe sollen neben Jackson wie gewohnt Luis Díaz, Michael Olise und Harry Kane für Gefahr sorgen.

FC Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Díaz, Kane, Olise - Jackson

BVB: Kobel - Ryerson, Anton, Süle, Schlotterbeck, Svensson - Nmecha, Groß, Sabitzer - Guirassy, Adeyemi

FC Bayern: Neuer winkt Bundesliga-Rekord

Manuel Neuer steht bei 362 Bundesliga-Siegen und kann mit einem weiteren Erfolg alleiniger Rekordhalter werden. Vorne sorgt Harry Kane mit elf Treffern an den ersten sechs Spieltagen für historische Bestmarken – Ex-Münchner Mats Hummels schwärmte jüngst im Podcast „Copa TS“ von Kanes „sauberen Abschlüssen“ und prophezeite dem Engländer schelmisch eine lange Karriere auf Topniveau.

Unterstützung erhält Kane dabei von Sommerneuzugang Luis Díaz, der bereits neun Scorerpunkte sammelte. Insgesamt erzielte der Rekordmeister 25 Tore in sechs Ligapartien und könnte mit einem erneuten Dreierpack die vereinsinterne Serie von acht Bundesliga-Spielen in Folge mit mindestens drei Treffern einstellen.

Dortmund-Defensive um Schlotterbeck beeindruckt

Der BVB stellt hinter den Münchnern die zweitstärkste Abwehr der Liga (vier Gegentore) und vertraut dabei auf Nico Schlotterbeck, dessen Vertragsgespräche aktuell die Schlagzeilen bestimmen – der Klub möchte den 25-Jährigen gar zum künftigen Kapitän machen.

Offensiv setzt Kovac auf Serhou Guirassy, der 2025 bereits 32 Pflichtspieltore erzielte und damit ligaweit nur Kane und Kylian Mbappé hinter sich lässt. Die jüngsten Auftritte bei Meistern sprechen für die Schwarz-Gelben: Ein 2:0 in München im März 2024 und ein 4:2 in Leverkusen im Mai 2025 untermauern die Auswärtsstärke gegen Topadressen.

Dankert pfeift den Klassiker – und eine Hoeneß-Erinnerung sorgt für Gesprächsstoff

Schiedsrichter Bastian Dankert erhält nach seinem viel diskutierten Debüt 2018 eine zweite Chance im deutschen Klassiker; damals gewann Bayern 6:0, profitierte jedoch von zwei irregulären Treffern. Für die Münchner ist die Bilanz unter seiner Leitung beeindruckend: 20 Siege und vier Remis in 24 Bundesliga-Spielen.

Abseits des Rasens erinnerte Ex-Profi Andreas Görlitz vor dem Duell an eine Geste von Uli Hoeneß, der ihm während einer langen Verletzungspause Urlaub verordnete und den Vertrag verlängerte – ein Beispiel, wie stark die Identifikationsfigur Hoeneß auch 2025 noch den Verein prägt.

Wird FC Bayern München gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.