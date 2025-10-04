Bundesliga heute: Frankfurt - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.10.2025 • 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den FC Bayern. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (04.10.2025, 18:30 Uhr) empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern München im Deutsche Bank Park. Historisch fühlen sich die Münchner in Frankfurt alles andere als wohl: 24 Auswärtsniederlagen beim hessischen Traditionsklub sind Höchstwert für den Rekordmeister im deutschen Profifußball.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch die jüngste Bilanz spricht für die SGE: Aus den letzten sechs Bundesliga-Heimspielen gegen den FCB sprangen drei Siege und ein Remis heraus (16:13 Tore). An der Seitenlinie stehen sich Dino Toppmöller und Vincent Kompany erstmals in einem Bundesliga-Duell gegenüber.

Frankfurt - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Hessen reisen mit reichlich Gesprächsstoff aus der Champions League an: Nach dem 1:5 bei Atlético Madrid sprach Toppmöller von „temporären Grenzen“ und forderte mehr Konsequenz bei Standards. 13 Gegentreffer in den vergangenen drei Pflichtspielen – ligaweit zweitschwächster Wert – unterstreichen den Handlungsbedarf.

Hoffnungsträger bleibt Can Uzun: Der 19-Jährige traf an jedem der ersten fünf Bundesliga-Spieltage und stellte damit einen Vereinsrekord auf; in der Ligahistorie waren nur Jadon Sancho und Dieter Müller in diesem Alter über ähnliche Serien erfolgreich. Nach seiner frühen Auswechslung in Madrid versicherte Toppmöller, Uzun sei gegen Bayern „wieder ein wichtiger Faktor“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayern strotzt vor Selbstvertrauen – Kompany sorgt für neue Ruhe

Auf Münchner Seite läuft aktuell alles nach Plan: Fünf Siege aus fünf Ligapartien, saisonübergreifend sieben Bundesliga-Erfolge in Serie – das gelang dem Klub zuletzt unter Hansi Flick 2020. TV-Experte Markus Babbel lobte Kompanys „brutale Ruhe“, die den Verein nach den unruhigen Monaten unter Tuchel neu geeint habe. Mit 22 Treffern stellt der FCB die beste Offensive der Liga; zuletzt netzte man in sechs Bundesliga-Spielen in Folge mindestens dreimal – ein neuer Vereinsrekord in Auswärtspartien.

Top-Offensiven prallen aufeinander

Beide Teams stehen für spektakuläre Partien: 30 Tore fielen bereits in Frankfurts fünf Ligaspielen, bei Bayern sind es 22 – eingestellter Bundesliga-Rekord nach fünf Runden. Harry Kane führt die Scorerliste mit 13 Torbeteiligungen (10 Tore, drei Assists) an und erzielte in den letzten drei Ligaspielen je mindestens einen Doppelpack. Uzun folgt mit fünf Treffern und drei Vorlagen. Bemerkenswert sind auch die unterschiedlichen Altersstrukturen: Frankfurts Startelf ist mit durchschnittlich 24 Jahren und 97 Tagen die jüngste der Liga, Bayern stellt mit 28 Jahren und 315 Tagen die erfahrenste. Dazu treffen mit 62,8 Prozent (FCB) und 59,1 Prozent (SGE) die zwei ballbesitzstärksten Teams dieser Saison direkt aufeinander.

Wird Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.