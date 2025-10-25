Bundesliga heute: Frankfurt - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.10.2025 • 15:00 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt empfängt den FC St. Pauli am heutigen Samstag (25.10.2025, 15:30 Uhr) im Deutsche Bank Park. In der Bundesliga ist die SGE gegen die Kiezkicker seit vier Duellen ungeschlagen (drei Siege, ein Remis), insgesamt blieb Frankfurt in allen sieben Heimspielen gegen St. Pauli ohne Niederlage. Erst einmal in der Klubgeschichte – gegen RB Leipzig – absolvierte die Eintracht mehr Heimpartien in der Bundesliga, ohne zu verlieren. Die Erinnerungen an die jüngsten direkten Duelle spielen den Hessen deshalb in die Karten.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Frankfurt - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trotz zweier Heimniederlagen in Folge verfügt das Team von Trainer Dino Toppmöller über die zweitbeste Offensive der Liga: 19 Treffer nach sieben Spieltagen übertraf die Eintracht zuletzt nur 1993/94 (21) und 1974/75 (26). Jonathan Burkardt steuert dabei die Tore bei – sein jüngster Doppelpack gegen den SC Freiburg war bereits sein achter in der Bundesliga und der erste im Adler-Trikot. Gleichzeitig hat die Defensive mit 18 Gegentoren den ligaweiten Höchstwert, zuletzt blieb Frankfurt seit zehn Partien nicht ohne Gegentreffer. Unter der Woche setzte es zudem ein 1:5 in der Champions League gegen den FC Liverpool – Rückkehrer Hugo Ekitiké traf dabei gegen seinen Ex-Klub, während Florian Wirtz mit zwei Assists die englische Presse besänftigte.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Frankfurt - St. Pauli sind da

FC St. Pauli: Nikola Vasilj, Hauke Wahl, Eric Smith, Karol Mets, Manolis Saliakas, Danel Sinani, Joel Chima Fujita, Louis Oppie, Mathias Pereira Lage, Martijn Kaars, Andréas Hountondji

Eintracht Frankfurt: Michael Zetterer, Robin Koch, Rasmus Kristensen, Arthur Theate, Nathaniel Brown, Ellyes Skhiri, Ritsu Doan, Ansgar Knauff, Can Uzun, Farès Chaïbi, Jonathan Burkardt

Kiezklub in der Ergebniskrise: Vier Pleiten am Stück drücken die Stimmung

Beim FC St. Pauli schrillen derzeit die Alarmglocken. Nach dem 0:3 gegen die TSG Hoffenheim kassierte das Team von Coach Alexander Blessin bereits die vierte Niederlage in Serie – ligaweit die längste Durststrecke gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg. Torhüter Nikola Vasilj bemängelte die fehlende defensive Stabilität, Sportchef Andreas Bornemann forderte „mit allem, was wir haben, das Tor zu verteidigen“. In der Fremde gelang dem Aufsteiger aus den letzten fünf Partien nur ein Sieg (2:0 beim HSV), die jüngsten beiden Auswärtsauftritte gingen verloren. Zudem verwertet St. Pauli lediglich 25 Prozent seiner Großchancen – nur Wolfsburg ist hier noch ineffizienter.

Schlüsselduelle: Burkardt und Chaïbi gegen Vasilj und die St. Pauli-Defensive

Mit Farès Chaïbi, der bereits vier Assists geliefert hat und damit ligaweit an der Spitze liegt, besitzt Frankfurt einen formstarken Vorbereiter. Kombiniert mit der 61-prozentigen Großchancenverwertung der SGE ergibt sich eine gefährliche Mischung, der St. Pauli entgegenhalten muss. Die Hamburger wiederum suchen nach mehr Stabilität und Effektivität; Blessin fordert das Zurückerlangen der „Basics“ und gewonnener 50:50-Duelle. Auf Frankfurter Seite gilt es zudem, die Serie von zwei Heimniederlagen zu beenden, während St. Pauli nach vier sieglosen Begegnungen jeden Zähler benötigt, um den aktuell schmelzenden Vorsprung auf die Abstiegsränge nicht weiter zu gefährden.

Wird Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.